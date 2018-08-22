Türkmenler yeni hükümet görüşmelerinde yer almak istiyor

Kerkük'te düzenlediği basın toplantısında Salihi, hükümet görüşmelerinde Türkmenlerin göz ardı edildiğini söyledi. Salihi şunları kaydetti:

"Hükümet görüşmeleri Şiiler, Sünniler ve Kürtler arasında yapılıyor. Şii liderlere sesleniyorum. Siz bir zaman muhalifken Türkmenlere karşı yapılan haksızlıkları her taraftan çok en iyi anlayanlardan idiniz ancak şimdi yönetimdeki görev dağılımına gelince Türkmenlerin tek ses olmadığını söylüyorsunuz. Tam aksine şu an Türkmenler tek ses ve tüm Türkmen partileri ITC çatısı altında toplandı."

Şii liderlere seslenen Salihi "Biz, sadece söz ve slogan değil somut olarak icraatları görmek istiyoruz. Siz, Irak Türkmenlerinin yanında mısınız yoksa Türkmenleri mezhep olarak bölmeye mi çalışıyorsunuz?" diye konuştu.

Salihi, Irak'ta Şii ve Sünni tarafların yönetimin en güçlü bileşenleri olduğuna işaret ederek "Irak'ta Şii ve Sünni taraflar aslan payına sahipsiniz. Sizden talebimiz, hükümet görüşmelerinde Türkmenlerin de yer almasını sağlamanız." ifadelerini kullandı.

Kerkük başta olmak üzere tartışmalı bölgelerin yeni hükümet pazarlıklarına alet edilmemesi gerektiğini vurgulayan Salihi, şöyle konuştu:

"Buradan Kürt kardeşlerimize mesajım şu: Kerkük, Tuzhurmatu ve tartışmalı bölgelerle ilgili sorunlar sizinle hükümet kurma arayışındaki taraflar arasındaki bir siyasi ittifakla çözülmeyecektir. Çözüm, bizimle görüşerek olacak. Eğer bunun için Şii ve Sünni taraflarla anlaşırsanız bu sorun çözüme kavuşamaz. Bizim bu konuyla ilgili projemiz var. Kimsenin bu coğrafyada kendini üstün görmesini istemiyoruz."

Türkmenlerin Irak'ın önemli bir unsuru olduğuna dikkati çeken Salihi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Irak'ta Türkmenleri azınlık olarak görenler ülkeyi bölgesel olarak bölmek isteyenlerdir. Eğer bizi renk ve farklı unsurlar olarak bölerseniz ülkenin birliği tehlikeye girer. Kürt kardeşlerime bir kere daha sesleniyorum. Taleplerinizin yerine getirilmesi için Bağdat'a şart koşmak yerine diyalog sonuçlara ulaşmanın tek yoludur."

Irak'ta 12 Mayıs'ta gerçekleştirilen genel seçimlerin ardından ülkedeki siyasi güçler, yeni hükümetin kurulmasına yönelik koalisyon görüşmelerini sürdürüyor.