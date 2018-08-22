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'de madende göçük

'nin Chinhoyi bölgesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 12 işçi mahsur kaldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 22.8.2018 18:28 Güncelleme Tarihi: 22.8.2018 18:32
Zimbabve'de madende göçük

Yerel basında çıkan haberlerde, Mashonaland Batı bölgesi polis sözcüsü Müfettiş Clemence Mabgweazara, Eldorado Madeni'nde meydana gelen kazada 12 kişinin göçük altında kaldığını belirtti.

Olayda ölü ya da yaralı sayısının henüz belirlenemediğini söyleyen Mabgweazara, göcük altında kalanların hayatından endişe edildiğini ifade etti.

Mabgweazara, mahsur kalanları kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Madenden kurtulan Tinashe adındaki madenci, "Göçük olduğunda madende 20'den fazla madenci vardı. Ben ve arkadaşım kaçmayı başardık. Bazıları mahsur kaldı." diye konuştu.

Olay esnasında madende kaç kişi olduğuna ve kaç kişinin kurtulduğuna ilişkin net bilgi paylaşılmadı.

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Zimbabve'de madende göçük
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