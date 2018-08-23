Ay’da su sürprizi

Dünya'nın tek uydusu ve Dünya'ya en yakın gök cismi Ay'ın karanlık ve soğukta kalan kutup bölgelerinde donmuş halde su bulunduğu kesinleşti. ABD'deki Miami Üniversitesi'nde yapılan ve Hindistan'ın gönderdiği Chandrayaan-1 uzay mekiğinin incelemelerini kaynak alan araştırmaya göre; Ay'ın kutup bölgelerindeki kraterlerin içinde, Güneş ışığının ulaşmadığı ve havanın eksi 120 derecenin altına indiği kraterlerde donmuş su rezervleri bulunuyor. NASA tarafından yapılan açıklamada Ay'ın yüzeyinde bulunan suyun, önümüzdeki dönemde keşif için ya da koloni kurmak için Ay'a gidecek uzay misyonlarında kullanılabileceği belirtildi. Uzmanlara göre bilim insanları uzun bir süredir Ay'da su bulunduğundan şüpheleniyor, araştırma yapılan bölgelerde Güneş ışığını yansıtan alanların Ay toprağı mı yoksa buz mu olduğunu tam olarak tayin edemiyordu. Ancak son yayımlanan araştırmaya göre Ay'ın güney kutbunda daha bol fakat daha toprağın altında, kuzey kutbunda ise daha az ama daha yüzeyde buz kaynakları bulunduğu kesinleşmiş oldu. New York Times'ın haberine göre Ay'daki su kaynaklarının içme suyu ya da roket yakıtına dönüştürülebileceği belirtildi. Suyun hem yansıtıcı özelliği bulunan Ay toprağıyla karıştığı hem de Güneş ışığının uğramadığı bölgelerde bulunduğu için bu kadar uzun süre gizli kaldığı kaydedildi.

İŞTE GÜNEŞ'İN MANYETİK MANZARASI

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA bünyesinde bulunan Güneş Dinamiklerini Gözlem Kurumu, Güneş'te yaşanan patlamalar ve faaliyetlerin oluşturduğu manyetik alan manzarasını yayımladı. Çizgilerin gösterdiği patlamalarda uzaya doğru fırladıktan sonra tekrar Güneş'e düşen parçaların oluşturduğu alev sütunları da Güneş'in manyetik manzarası görselinde yer aldı.