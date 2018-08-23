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ile konusunda anlaştı

, alımı i ile büyük oranda anlaşmaya vardı. Anlaşmanın bu yılın sonunda imzalanması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 23.8.2018 10:23 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 10:28
Hindistan Rusya ile S-400 konusunda anlaştı

Rus federal askeri-teknik işbirliği servisi FSVTS'nin direktörü Dmitriy Şugayev Rus basınına yaptığı bir açıklamada, ile savunma sistemleri konusunda tarafların büyük oranda anlaşmaya vardığını ve S-400 antlaşmasının 2018 yılının sonunda imzalanacağını duyurdu.

İki ülke arasındaki S-400 sürecinin neredeyse tamamlandığını belirten Şugayev, "Biz anlaşmayı imzalamaya her yönüyle hazırız. Antlaşmanın temeli atıldı ve hemen hemen her yönü ile koordine edildi. Bu yıl bitiminden evvel anlaşmayı imzalamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ile daha önce anlaştıkları S-400 savunma sistemleri ve Su-35 savaş uçaklarının teslimat sürecinin de devam ettiğini belirten Şugayev "Çin ile yürüttüğümüz işbirliği stratejik ortaklık temelinde emin adımlarla devam ediyor" şeklinde konuştu.

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Hindistan Rusya ile S-400 konusunda anlaştı
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