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Pasifik beşik gibi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018
Pasifik beşik gibi

GÜNEY Pasifik'te yar alan Vanuatu'nun Malekula Adası yakınlarında 6.5 büyüklüğünde meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilen şiddetli depremin ardından Pasifik Uyarı Merkezi ve Yeni Zelanda Sivil Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamalarda da tsunami tehlikesinin bulunmadığı duyuruldu. Vanuatu, dünyada en çok deprem ve volkanik patlamaların meydana geldiği 'nu boydan boya kat eden "Pasifik Ateş Çemberi" fay hattının üzerinde yer alıyor. Kuzey Pasifik Okyanusu da dün sallandı. ABD'nin batı kıyısındaki Oregon eyaleti açıklarında 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Coos Bay kentinin 264 kilometre batısı olan 6.3 büyüklüğündeki deprem, denizin 10 kilometre derinliğinde kaydedildi.

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Pasifik beşik gibi
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