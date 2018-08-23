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Putin’e güven rekor seviyede

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Putin’e güven rekor seviyede
Pew Araştırma Merkezi'nin yaptığı araştırmada, Rus halkının yüzde 71'inin Devlet Başkanı 'in 2016 ABD seçimlerine karışmadığı ifadesine inandığı ortaya çıktı. Mayıs ve haziran aylarında bin kadar Rus vatandaşıyla yüz yüze görüşerek gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre halk Putin'e ABD ile girdiği mücadelede destek verirken, halkın yüzde 15'i Rusya'nın ABD seçimlerini etkilemeye çalıştığına inanıyor. Pew, bu sonuçlar ışığında ABD ile yaşanan çatışma ortamında halktan bir baskı görmeyeceği yorumunu yaptı.
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Putin’e güven rekor seviyede
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