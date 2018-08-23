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, ABD yerine 'den elektronik ürünler alacak

, ABD yaptırımlarına bir cevap olarak, ülkeye ABD’den ithal edilen elektronik ekipman ürünler ve çift kullanımlı yedek parça ithalatını durduracak.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.8.2018 15:17 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 15:21
Rusya, ABD yerine Çin'den elektronik ürünler alacak

, ABD yapımı olan elektronik ekipman ve çift kullanımlı yedek parça ithalatını durduruyor. Rusya Federasyonu Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Aleksey Kondratyev gazetecilere verdiği demeçte, kararın yakın zamanda yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Rusya'nın bu ürünleri üçüncü ülkelerden alacağını ifade eden Kondratyev, bu kararın ABD'nin Rusya'ya karşı yapmış olduğu yaptırımlarla ilgili olarak alındığını söyledi.

Boş kalan pazarın malları ile doldurulacağını belirten Kondratyev basına, "Rusya'ya karşı yaptırımlar göz önüne alındığında, bu gibi ürünleri üçüncü ülkelerden alacağız. Özellikle de Çin'den alacağız" şeklinde açıklamada bulundu.

ABD'nin Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi 22 Ağustos'ta itibaren yürürlüğe girdi.

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Rusya, ABD yerine Çin'den elektronik ürünler alacak
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