Rusya: Suriye’de 86 bin militanı yok ettik

Rusya
Savunma Bakanlığı, Rus güçlerinin Suriye
'deki terörist gruplara karşı 2015'te başlattığı operasyonlardan bu yana ülkede elde edilen sonuçlara ilişkin bir video yayımladı. Videoda, Rus güçlerinin operasyonları boyunca Suriye'de 86 bin teröristin ve terörist grupların 830 komutanının öldürüldüğü belirtildi. 'REJİM KONTROLÜ SAĞLADI'
Videoda yer alan bilgilere göre, ağırlıklı olarak Rus hava güçlerinin düzenlediği fakat bazen Rus donanma güçlerinin de dahil olduğu operasyonlar sonucunda Eylül 2015'ten önce ülke topraklarının sadece yüzde 8'ini denetiminde bulunduran Suriye ordusu şu anda topraklarının yüzde 96.5'inin kontrolünü elinde tutuyor. Videoda, operasyonlarda 434'ü general rütbesinde olmak üzere 63 bin Rus askerlerin operasyonlara katıldığı da kaydedildi. Suriye'de Rus hava gücü ekiplerinin yüzde 91'inin bu operasyonlarda yer aldığı da eklendi.