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Trump bu kez kendi ülkesini tehdit etti! "Beni yargılarsanız..."

Başkanı kendi açısından oldukça zorlu günlerden geçiyor. Kendisini yakından ilgilendiren davalarda yargılanma korkusu yaşayan ABD Başkanı, "yargılanırsam ekonomi çöker" mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 23.8.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 23.8.2018 15:22
Trump bu kez kendi ülkesini tehdit etti! Beni yargılarsanız...

, tarhinin en çalkantılı günlerinden birini yaşıyor. Özellikle ekonomide yaşanan dalgaanma, siyasal ortamda da etkisini iyiden iyiye gösteriyor. Seçilmesi ve görev başındaki faaliyetleri oldukça tartışmalı olan , federal savcılığın yürüttüğü dava hakkında yorum yaptı.

"YARGILANIRSAM EKONOMİ ÇÖKER"

ABD Başkanı Donald Trump kendisi için söylenen "köşeye sıkıştı" yorumlarına karşılık görevden alınma veya yargılanma ihtimaline karşılık ekonomik tehditte bulundu. 'e verdiği demeçte kendisnin yargılanması veya görevden alınması durumunda ekonominin dibi boylayacağını belirten Trump görevden alınacak olsaydı borsaların düşeceğini söyledi.

Fox News gazetesine verdiği röportajda, "Eğer yargılanırsam, piyasanın çökeceğini düşünüyorum. Bence herkes için çok kötü olur" dedi.

AZİL SÜRECİ DİLLERDE

ABD Başkanı Donald Trump kişisel avukatı Michael Cophen ve eski kampanya direktörü 'un mahkemede suçlanması sonrası ABD medyasında başlayan 'azil süreci' (impeachment) tartışmaları şimdiden dillerde.

TRUMP'IN GELECEĞİ TARTIŞILIYOR

ABD Başkanlığına gelişinin bile tartışmalı olduğu Donald Trump için dün oldukça zorlu bir gündü.

ABD Başkanı Donald Trump 'ın eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın ilişkisi olduğu iddia edilen iki kadına ödeme yaparak seçim kampanyalarının finansmanıyla ilgili yasaları deldiğini itiraf etti. Trump'ın eski kampanya direktörü Paul Manafort da vergi kaçırma iddialarının araştırıldığı bir dava kapsamında jüri tarafından 18 suçlamanın 8'inde suçlu bulundu.

Amerikan basını, bu gelişmelerin meydana geldiği 21 Ağustos Salı gününü şimdiden "Trump'ın başkanlığının en zor günü" ilan etmiş durumda.

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Trump bu kez kendi ülkesini tehdit etti! "Beni yargılarsanız..."
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