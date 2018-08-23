Türkiye’yi kötülemedi, ihraç edildi

İsveç
'te ?Göteborg birinci sıra milletvekili adayı Mikail Yüksel, Türkiye
aleyhinde konuşmadığı için partisinden ihraç edildi. Sağ Liberal Merkez Parti adayı Yüksel, yaptığı açıklamada Türkiye aleyhinde konuşmaya zorlandığını, Ermeni iddialarına ilişkin açıklama yapma konusunda baskı gördüğünü belirtti. Yüksel, "Türkiye aleyhine konuşmadığım ve babamın eski MHP
Kulu Belediye Başkanı olması bahane edilerek ihraç edildim" dedi. Adaylık sürecinin hala devam ettiğine dikkati çeken Yüksel, adaylıktan çekilmediği sürece kendisine oy verilebileceğini hatırlattı.