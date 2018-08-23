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’yi kötülemedi, ihraç edildi

Giriş Tarihi: 23.8.2018
'te ?Göteborg birinci sıra milletvekili adayı Mikail Yüksel, aleyhinde konuşmadığı için partisinden ihraç edildi. Sağ Liberal Merkez Parti adayı Yüksel, yaptığı açıklamada Türkiye aleyhinde konuşmaya zorlandığını, Ermeni iddialarına ilişkin açıklama yapma konusunda baskı gördüğünü belirtti. Yüksel, "Türkiye aleyhine konuşmadığım ve babamın eski Kulu Belediye Başkanı olması bahane edilerek ihraç edildim" dedi. Adaylık sürecinin hala devam ettiğine dikkati çeken Yüksel, adaylıktan çekilmediği sürece kendisine oy verilebileceğini hatırlattı.
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Türkiye’yi kötülemedi, ihraç edildi
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