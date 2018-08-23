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Venezüellalı mülteciler için zirvesi

Giriş Tarihi: 23.8.2018
Venezüellalı mülteciler için Latin Amerika zirvesi
Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip olan ülkelerinden biri olmasına rağmen derin bir ekonomik kriz ve hiper-enflasyonun pençesine düşen Venezüella'dan kaçmak zorunda kalanlar, 'da diplomatik alarma neden oldu. Ekvador yönetimi, ekonomik imkansızlıkar yüzünden Venezüella'yı terk edip çevre ülkelerde iş arayan milyonlar için 13 ülkeli bölgesel bir zirve yapılmasını teklif etti ve Arjantin, , ve Venezüella'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin temsilcilerini başkent Quito'ya davet etti.
Son aylarda 2.3 milyon Venezüellalı ülkesini terk etti. Bunlardan 800 bininden fazlası Kolombiya olmak üzere çevre ülkelere dağıldı.

Brezilya'ya sığınan Venezüellalılar geçen hafta yerel halkın saldırısına uğramıştı.
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Venezüellalı mülteciler için Latin Amerika zirvesi
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