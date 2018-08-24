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2018’in en çok kazanan oyuncuları &

BBC TÜRKÇE Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018
2018’in en çok kazanan oyuncuları George Clooney&Scarlett Johansson
Forbes dergisi, 2018'in en çok kazanan erkek ve kadın oyuncularını açıkladı. Birinci sırayı 239 milyon $'la erkeklerde , 40.5 milyon $'la kadınlarda aldı. Clooney'nin son dönemde çok fazla yapımda yer almamasına rağmen birinci sıraya gelmesinde Casamigos adındaki tekila şirketinin satışı rol oynuyor. Clooney'nin şirketi Casamigos, içki devi Diageo'ya 1 milyar dolar değerindeki bir anlaşmayla satılmıştı. Clooney'nin tekila şirketi kurma fikrini dostlarıyla birlikte tekila içerken "Biz neden kendi tekilamızı üretmiyoruz" sorusuyla ortaya attıklarını anlatmıştı. Listenin ilk onunda erkeklerde Clooney'nin ardından sırasıyla Dwayne Johnson (119 milyon $), Robert Downey Jr (79 milyon $), Chris Hemsworth (64.5 milyon $), Jackie Chan (45.5 milyon $), Will Smith (42 milyon $), Akshay Kumar (40.5 milyon $), Adam Sandler (39.5 milyon $), Chris Evans (34 milyon $), Salman Khan (33.5 milyon $) yer alıyor. Kadınlarda ise Johansson'un ardından listede sırasıyla Angelina Jolie (28 milyon $), Jennifer Aniston (19,5 milyon $), Jennifer Lawrence (18 milyon $), Reese Witherspoon (16,5 milyon $), Mila Kunis (16 milyon $), Julia Roberts (13 milyon $), Cate Blanchett (12,5 milyon $), Melissa McCarthy (12 milyon $) ve Gal Gadot (10 milyon $) yer alıyor.
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2018’in en çok kazanan oyuncuları George Clooney&Scarlett Johansson
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