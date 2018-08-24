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ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

ABD Sözcüsü Heather Nauert, Rusya’nın 2019’da ’ye S-400 hava savunma füze sistemlerinin teslimatını başlatmayı planlamasından endişe duyduklarını belirtti.

Giriş Tarihi: 24.8.2018 09:44 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 09:45
ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Nauert, bugünkü basın toplantısında bir gazetecinin Rusya'nın 2019'da 'ye S-400 teslimatına başlayacağı yönündeki soruya yanıt olarak, "Ben şahsen böyle bir haber görmedim ama eğer doğruysa bu bizim için endişe verici. Biliyorsunuz, Türkiye gibi bir NATO müttefikinin S-400 sistemini kullanması bizim politikamıza ters" dedi.

'PARTNERLERİMİZ VEYA MÜTTEFİKLERİMİZDEN BİRİNİN S-400 ALMASINA KARŞIYIZ'

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Nauert, S-400'ün NATO'nun diğer sistemlerine uymadığını hatırlatarak, "Partnerlerimiz veya müttefiklerimizden birinin S-400 almasına karşıyız" diye ekledi.

ABD'den S-400 açıklaması "S-400 ticareti gerçekleşirse bizim açımızdan çok kaygı verici olur"

"S-400 alımının Türkiye'ye yönelik yaptırımları kışkırtır mı?" sorusuna da yanıt veren Nauert, ABD 'nın "diğer ülke ve şirketlere yönelik yaptırımları nelerin kışkırtabileceğini net bir şekilde anlattığını" söyledi.

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ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz
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