Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'ya gitti. Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşen heyet, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından da kabul edilecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Akar ve Fidan resmi ziyarette bulunmak üzere sabah saatlerinde Moskova'ya gitti.

Heyet, ziyaret kapsamında ilk olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindekilerle bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi. Heyet, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilecek.

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, 17 Ağustos'ta da Moskova'ya giderek, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.