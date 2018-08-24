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Bağdadi’nin ses kaydı yayımlandı

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Bağdadi’nin ses kaydı yayımlandı

TERÖR örgütü , yaklaşık bir yıl aradan sonra örgütün elebaşısı Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen 55 dakikalık bir ses kaydı yayımladı. , Rusya, ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere yönelik tehditlerin bulunduğu kayıtta, 'düşmanlara karşı savaşma' sözü de verildi. Henüz Bağdadi'ye ait olup olmadığı bağımsız kaynaklarca teyit edilemeyen ses kaydında, 'nin baskılara rağmen Pastör Brunson'ı serbest bırakmamasının ABD'nin zayıflığının göstergesi olduğu savunuluyor.

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Bağdadi’nin ses kaydı yayımlandı
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