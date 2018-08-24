BM uyardı: Gazze’de yeni bir savaş çıkabilir

Birleşmiş Milletler Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), yapılan Ortadoğu görüşmelerinde Gazze Şeridi'nde yeni bir savaş çıkabileceği uyarısında bulunldu. DiCarlo, "Gazze'de yeni bir savaş tehditi var ve insani durum, İsrail'in bölgede uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle gitgide daha da kötü bir hal alıyor" diye konuştu. Bölgeye insani yardım ulaştırılması noktasında hiçbir siyasi ya da güvenlik bahanesinin sunulmaması gerektiğini belirten DiCarlo, "BM olarak İsrail işgali ve iki devletli çözüm bağlamında çabalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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