Dünya’nın manyetik alanı hızla değişiyor

Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışma, dünya
nın manyetik alanının düşünülenden daha hızla değiştiğini ortaya koydu. Her 200 bin ila 300 bin yılda bir kutup değişimi yaşadığı belirtilen çalışmada, bu sürecin kısaldığı kaydedildi. Uzmanlar, Kuzey kutbu ile Güney kutbu arasında yaşanacak bu kaymanın dünya üzerinde bir felakete yol açabileceğini aktardı. Güneş ışınlarından ve kozmik ışınlardan Dünya'yı koruyan manyetik alanın değişmesi durumunda elektrik ve uydu bağlantılarının büyük zarar göreceği ve bunun trilyonlarca dolarlık hasara neden olacağı belirtildi. Ayrıca bu değişim sonucunda, gezegenin bazı bölgelerinin yaşanmaz hale gelebileceği ifade edildi.