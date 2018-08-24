Esad’ın İdlib hamlesine karşılık Ankara tetikte

RUSYA'NIN yardımı sayesinde muhalifleri mevzilerinden çıkaran Şam rejimi, silahlı muhalif grupların son olarak sığındığı İdlib bölgesine yönelik kapsamlı bir taaruzun son hazırlıklarını da tamamladı. Fransız Le Figaro gazetesinin bölgeden aktardığı haberde, İdlib halkının nefesini tutarak, rejim ve Rus birliklerinin kente son ve büyük bir saldırı düzenlemesinin beklentisi içinde olduklarını yazdı. Le Figaro'ya konuşan İdlib sakinleri "Rejimin saldıracağı artık biliniyor, bu sır değil. Sadece ne zaman saldıracağı bilinmiyor" dedi.

ASTANA DIPLOMASISI

Le Figaro, Suriye sınırında yaşananları yakından izleyen Türkiye'nin 'bir katliam yaşanmaması için' müzakere kartını oynadığını aktarıyor. Astana sürecinde Rusya ve İran'ın yanında diplomasi yürüten Türkiye'nin, bu çerçevede İdlib'de bir düzine gözetleme noktası elde ettiğini ve bu noktaları 'geçilemeyecek kırmızı çizgiler' olarak gördüğünü belirtti.