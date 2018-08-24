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yeniden faaliyete geçti

Yanardağdan yükselen lav ve kül kütlesinin yüksekliğinin 150 metreye kadar ulaştığı bildirildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018 17:56 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 17:57
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti

'nın Sicilya Adası'ndaki yeniden lav püskürtmeye başladı.

Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü, ülkenin güneyinde bulunan Etna'nın yeniden lav ve kül püskürtmeye başladığını açıkladı.

Yanardağdan dün püsküren lav ve kül kütlesinin 150 metre yüksekliğe kadar ulaştığı kaydedildi.

Dağ yakınındaki yerleşim yerleri için herhangi bir risk bulunmadığı ve tahliye gerektirmediği belirtildi.

Avrupa'nın en yüksek yanardağı Etna, yürüyüş sporu yapanların da yoğunlukla tercih ettiği yerlerden birisi olarak dikkati çekiyor.

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Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti
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