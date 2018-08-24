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şüphelileri 'a kaçarken yakalandı

'de, Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan 'a gitmek isterken sınırda yakalandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 12:26

"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. Derece 'de 5 kişiyi tespit etti.

'a kaçma girişiminde bulunan ve ile bağlantılı oldukları belirlenen zabıt katipliğinden ihraç Aslı Ö. (30), öğretmenlikten ihraç Zeynep Ö. (28) başkomiserlikten ihraç Murat Ö. (37), FETÖ öğrenci yapılanmasından yargılanan Sümeyye K. (26), ve Nazife D. (44) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların bazılarının aranması ve ByLock kaydının olduğu öğrenildi.

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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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