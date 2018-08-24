Fransa’da bıçaklı saldırı: 2 ölü

FRANSA'NIN başkenti Paris'e 30 km uzaklıktaki Trappes kasabasında dün müstakil bir evde meydana gelen bıçaklı saldırıda, erkek saldırgan annesi ve kız kardeşini öldürdü. Saldırgan, Fransız polisinin daha sonra düzenlediği bir operasyonla öldürüldü. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, akıl sağlığı bozuk olduğu bildirilen saldırganın 2016'dan bu yana terör izleme listesinde yer aldığını, ancak olayın terör bağlantılı olmadığını düşündüklerini aktardı. Terör örgütü DEAŞ ise, olayı üstlenen bir açıklama yayımladı.

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