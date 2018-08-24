Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Fransa’da bıçaklı saldırı: 2 ölü

’da : 2 ölü

Giriş Tarihi: 24.8.2018
Fransa’da bıçaklı saldırı: 2 ölü

'NIN başkenti Paris'e 30 km uzaklıktaki Trappes kasabasında dün müstakil bir evde meydana gelen da, erkek saldırgan annesi ve kız kardeşini öldürdü. Saldırgan, Fransız polisinin daha sonra düzenlediği bir operasyonla öldürüldü. Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, akıl sağlığı bozuk olduğu bildirilen saldırganın 2016'dan bu yana terör izleme listesinde yer aldığını, ancak olayın terör bağlantılı olmadığını düşündüklerini aktardı. Terör örgütü ise, olayı üstlenen bir açıklama yayımladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fransa’da bıçaklı saldırı: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN