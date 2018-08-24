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Şöhret yıldızı mutluluğunu engelli Matilda ile paylaştı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.8.2018
Şöhret yıldızı mutluluğunu engelli Matilda ile paylaştı
Ses ve yetenek yarışmalarının yanı sıra müzik dünyasına kazandırdığı birbirinden ünlü isimlerle adını dünyaya duyuran İngiliz yapımcı 'ın Hollywood'daki şöhretler kaldırımında yılıdızı oldu. Yıldız seremonisinde en çok dikkat çeken olay Cowell'ın en büyük hayranlarından biri olan engelli Matilda Booth'u yanına alması oldu. Matilda'nın Cowell'la kurduğu özel bağ sık sık basına konu olmuştu. , Little Mix ve Fifth Harmony gibi grupların müzik kariyerine başlamasını sağlayan Cowell, "Her zaman bu kaldırımda bir yıldızım olsun istemiştim" dedi.
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Şöhret yıldızı mutluluğunu engelli Matilda ile paylaştı
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