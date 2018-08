Şöhret yıldızı mutluluğunu engelli Matilda ile paylaştı

BUGÜN NELER OLDU

Sesve yetenek yarışmalarının yanı sıra müzik dünyasına kazandırdığı birbirinden ünlü isimlerle adını dünyaya duyuran İngiliz yapımcı Simon Cowell 'ın Hollywood'daki şöhretler kaldırımında yılıdızı oldu. Yıldız seremonisinde en çok dikkat çeken olay Cowell'ın en büyük hayranlarından biri olan engelli Matilda Booth'u yanına alması oldu. Matilda'nın Cowell'la kurduğu özel bağ sık sık basına konu olmuştu. One Direction , Little Mix ve Fifth Harmony gibi grupların müzik kariyerine başlamasını sağlayan Cowell, "Her zaman bu kaldırımda bir yıldızım olsun istemiştim" dedi.