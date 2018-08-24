Trump, bu kez kendi ülkesini tehdit etti

ESKI avukatı Michael Cohen'in, hakkında ifade vermeye hazır olduğunu açıklamasının ardından krizle başbaşa kalan ABD Başkanı Donald Trump, dün yayımlanan bir röportajında "Eğer olur da yargılanırsam, borsa ve piyasalar çöker. Bana kalırsa bu durumda herkes fakirleşir" ifadelerini kullandı. Trump, tehdit gibi açıklamasında, yargılandığı takdirde "kamuoyunun inanmakta zorlanacağı verilerle karşılaşabileceği" gözdağını verdi. Avukat Cohen'in eski müvekkili olan Trump hakkında bildiği her şeyi anlatmaya hazır olduğu açıklanmıştı.

GÜNEY AFRİKA İLE KRİZ BAŞLATTI

Trump bu kez Güney Afrika'yı kızdırarak, "Başkan Yardımcısı Mike Pompeo'dan Güney Afrika'daki toprak ve çiftlik el koyma ve kamulaştırmalarını ve çok sayıda çiftçinin öldürülmesini yakından incelemesini istedim" dedi. Güney Afrika hükümeti "Bize sadece sömürge geçmişimizi hatırlatan ve ulusumuzu bölme amacı taşıyan bu dar görüşlü anlayışı tamamen reddediyoruz" dedi.