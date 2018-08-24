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'a anlamlı "kapak"

Dünyaca ünlü "" dergisi, son sayısında Başkanı Donald 'ı kapak yaptı. Kapakta Trump, "dipte" olarak resmedildi.

Giriş Tarihi: 23.8.2018 22:38 Güncelleme Tarihi: 24.8.2018 02:05
Trump'a anlamlı kapak

Başkanı 'ın başı dertte. Eski Avukatı ve kampanya direktörü mahkeme tarafından suçlu bulundu. Eski avukatı Cohen "Her şeyi itiraf edeceğim" dedi ve Trump'ın 'azil' süreci dillendirilmeye başladı. Trump'ın Oval Ofis'teki çalkantılı günleri TIME dergisi tarafından ilginç bir şekilde resmedildi...

"Trump azledilecek" tartışması ABD gündeminde geniş bir şekilde tartışılırken, TIME dergisi kapağına Trump'ın Oval Ofis'te boğulduğunu simgeleyen bir kapak hazırladı. Kapakta "Dipte" yorumu yapıldı..

TIME dergisi daha önceki kapaklarında da Trump'ın Oval Ofis'te adım adım sona yaklaştığını ima eden kapaklar hazırlamıştı..

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Trump'a anlamlı "kapak"
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