Türklerle kahve içti ırkçılığı lanetledi

Almanya Cumhurbaşkanı Frank- Walter Steinmeier, "Türk-Alman Kahve Sofrası" etkinliği kapsamında Cumhurbaşkanlığı konutuna davet ettiği Türklerle sohbet etti. Steinmeier, Almanya'da son dönemde aidiyet, dışlanma, entegrasyon ve toplumun içine kapanması gibi konuların tartışıldığına dikkati çekerek, bu tartışmaların panik yapılmadan ve sorunlardan kaçılmadan ele alınması gerektiğini söyledi. Almanya'nın birçok kişi için yeni bir vatan haline geldiğinin ancak kimsenin de bu nedenle köklerini inkar etmediğinin altını çizen Steinmeier, vatan kelimesinin "başkasını dışlamak için kullanılan bir araç olmadığını" kaydetti. Irkçılık ve ayrımcılığın demokrasiye verdiği zarar konusunda uyarıda bulunan Steinmeier, göçmenlere sürekli kuşkuyla bakılmasının Almanya için "utanç kaynağı" olduğunu söyledi. Steinmeier, "İşler yolunda gitse de gitmese de biz bir ülkeyiz. Başarılarımızı birlikte elde ettiğimiz gibi, krizleri de sadece güçlerimizi birleştirerek aşabiliriz. Son yıllarda bunu birçok defa kanıtladık. Kısacası, ben birlikte kazanıp birlikte kaybedebileceğimiz bir Almanya istiyorum" dedi.

ÖZİL'E GÖNDERME

Alman Milli Takımı'nın Türk asıllı futbolcusu Mesut Özil, bir ay önce ırkçı saldırılar nedeniyle milli takımdan ayrıldığını açıklamış ve ülkede yoğun tartışmalar yaşanmıştı. Mesut Özil, "Kazandığımda Alman, kaybettiğimde göçmenim" diye konuşmuştu.

Steinmeier, "Göçmenlerin çocukları ve hatta torunlarından da sık sık şu sözleri duyuyorum; 'Burada doğmama ve çok çaba harcamama rağmen yine de buraya ait olamıyorum'. Bu sözler beni etkiliyor ve huzursuz ediyor" dedi