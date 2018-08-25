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- hattında yoğun diplomasi

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Ankara - Berlin hattında yoğun diplomasi

Alman DPA haber ajansı, eylül ayı içinde ile arasındaki karşılıklı ziyaretlerde yoğunluk yaşanacağını duyurdu. Haberde Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın 5-6 Eylül tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi. Öte yandan 'ın Almanya ziyareti öncesinde iki ülkenin maliye bakanlarının 21 Eylül'de 'de bir araya gelmesi planlanıyor. Erdoğan ise 28-29 Eylül'de Berlin'e gidecek. Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier'in de ekim ayı içinde bir heyetle Türkiye'yi ziyaret etmesi planlanıyor.

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Ankara - Berlin hattında yoğun diplomasi
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