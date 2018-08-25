İşte süper babaanne!

İspanya
'nın Bilboa kentinde 95 yaşındaki bir kadın, 80 yaşındaki arkadaşının kolyesini çalmaya çalışan hırsız ile amansız bir mücadeleye girişti. Hırsızın çektiği kolyeden değerli taşlar yerele saçıldı. Hırsız yere saçılan değerli taşları toplamaya çalışırken "Elvira" isimli cesur kadın üzerine atladığı hırsızı durdurmayı başardı. Hırsız elinde kolyenin bir parçasıyla kaçarken, fırlattığı kadın yere düştü. Elvira düşmesine rağmen olayı hafif sıyrıklarla atlattı ve arkadaşı da hırsızın saldırısı nedeniyle yaralanmadı. Elvira, "Bir daha kalkamayacağımı ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olacağımı sandım" dedi.