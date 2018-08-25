Korkak İsrail askerinin ağlaması ülkeyi karıştırdı

Filistinlilerin mayıs ayından bu yana İsrail zulmünü protesto etmek için Gazze sınırında sürdürdükleri Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne müdahale etmek üzere bölgeye gönderilmek istenen İsrailli bir askerin "Ölmek istemiyorum" diyerek ağlayan görüntüleri, İsrail ordusunda revizyona gidilmesine neden oldu. Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde genç bir askerin Filistinliler'in attığı taşlardan korktuğunu söyleyerek, "Taşlar suratımızda patlayacak, gitmek istemiyorum" diyerek direndiği görülüyor. Komutanı ise genç askere, "Gideceksin. Onların taşlardan başka bir şeyi yok, bizimse silahlarımız var" sözleriyle itirafta bulundu. İsrail ordusunun gelişmiş silahlarla müdahale ettiği Filistinler'in yürekleriyle verdiği mücadeleden korkması, İsrail askerlerinin psikolojisinin bozulduğunu gösterdi. Öte yandan son zamanlarda İsrail ordusu içinde intihar oranı da arttı. İntiharların artması ve askerlerin İsrail ordusunun uyguladığı orantısız şiddete kayıtsız kalmaması, İsrail medyasında "zorunlu askerlik" konusunu bir kez daha gündeme getirirken, ordunun durumu kontrol altına almak için revizyona gideceği bildiriliyor.

TÜRKİYE'DEN YERLEŞKELERE KINAMA

Türkiye, İsrail'in yasa dışı yerleşimlerinde ilave yeni yerleşim birimleri inşa edilmesine yönelik kararını kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail'in, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da 2 binden fazla yeni konut inşa edilmesine onay vermesini şiddetle kınıyoruz" denildi.