Putin’den Türkiye değerlendirmesi ilişkiler derinleşiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Putin, başkent Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ı Kremlin Sarayı'nda kabul etti. Görüşmede Türkiye ile hızla gelişen ikili ilişkilere işaret eden Putin, "Türkiye ile ilişkilerimiz hem derinleşiyor hem de yeni içeriklerle zenginleşiyor. İş birliğimiz bölgesel ve ekonomik konularda hızla artıyor" diye konuştu.

'BALIĞA BEKLİYORUZ'

Suriye gibi hassas konularda da Rusya ve Türkiye'nin gösterdiği çabayı öven Putin, "Ayrıca İran, BM, AB ve ABD'nin de katkılarıyla da ciddi şekilde Suriye'de çözüme yaklaşabildik" dedi. Konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'e selamlarını ileterek başlayan Çavuşoğlu ise şöyle konuştu: "Sizleri en yakın zamanda Türkiye'de ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Özellikle İstanbul'da birlikte balık yeme konusunda mutabakatınız vardı. Rusya ve Türkiye arasında ilişki, bazılarını kıskandırmaya devam ediyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak üçlü zirve konusunda arkadaşlarımızın hazırlıkları sürüyor. İkili ilişkilerimizin yanında bölgesel konulardaki iş birliğimizi güçlendirmek için birlikte çalışmamızın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bölgesel barış için de bu çok önemlidir." Yetkililer açıklamaların ardından basına kapalı toplantıya geçerken, toplantıda Rusya'yı temsilen Putin'in yanı sıra Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiev bulundu.

VİZE KOLAYLIĞI YOLDA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması için beklenen kolaylaştırmalar konusunda ortak bir istişare mekanizma kurulmasında anlaşıldığını belirterek, "En kısa zamanda müjdeyi alacaksınız" dedi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ise Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan ile yaptığı görüşmede ülkesinin Suriye'nin kuzeybatısındaki durumun normalleşmesiyle ilgili teklifi sunduğu kaydedildi.

ASKERİ ÇÖZÜM FELAKET OLUR

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, resmi ziyarette bulunduğu Moskova'da Rus Mevkidaşı Lavrov ile görüştü. Çavuşoğlu, İdlib'de 3 milyondan fazla sivil yaşadığını ve teröristlerle sivillerin ayırt edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Bizim için terör örgütlerinin hepsi aynıdır. Diğer taraftan, burada askeri bir çözüm bir felaket olur. Sadece İdlib bölgesi için değil, Suriye'nin geleceği bakımından da bir felaket olur" şeklinde konuştu.