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, kendi vatandaşlarını tehdide devam ediyor

Giriş Tarihi: 25.8.2018
Trump, kendi vatandaşlarını tehdide devam ediyor

ABD Başkanı Donald 'ın kişisel avukatı , Trump'ın azledilmesi halinde yaşanacaklardan söz ederek gözdağı verdi. 'e konuşan Giuliani, Trump'ın azledilmesi halinde ayaklanma çıkacağı uyarısında bulundu. Giuliani, "Trump'ın sadece siyasi nedenlerle koltuğundan edilebileceğini ancak bu durumda Amerikan halkının bu duruma karşı ayaklanacağını" söyledi. Hakkındaki soruşturmalar ve eski avukatı Michael Cohen'in itiraflarının ardından zor günler geçiren Trump da önceki gün yaptığı açıklamada "Eğer ben azledilirsem piyasa çöker" tehdidinde bulunmuştu.

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Trump, kendi vatandaşlarını tehdide devam ediyor
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