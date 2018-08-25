Trump, kendi vatandaşlarını tehdide devam ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani, Trump'ın azledilmesi halinde yaşanacaklardan söz ederek gözdağı verdi. Sky News'e konuşan Giuliani, Trump'ın azledilmesi halinde ayaklanma çıkacağı uyarısında bulundu. Giuliani, "Trump'ın sadece siyasi nedenlerle koltuğundan edilebileceğini ancak bu durumda Amerikan halkının bu duruma karşı ayaklanacağını" söyledi. Hakkındaki soruşturmalar ve eski avukatı Michael Cohen'in itiraflarının ardından zor günler geçiren Trump da önceki gün yaptığı açıklamada "Eğer ben azledilirsem piyasa çöker" tehdidinde bulunmuştu.

BUGÜN NELER OLDU