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Bakan , Litvanya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt , 28 Ağustos'ta Litvanya'yı ziyaret edecek.

Giriş Tarihi: 26.8.2018 10:10
Bakan Çavuşoğlu, Litvanya'yı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan , Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevius'un davetine icetle Litvanya'yı ziyaret edecek.

Bakan Çavuşoğlu'nun Litvanyalı mevkidaşı Linas Linkevicius ile görüşmesi, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite ve Litvanya Başbakanı Saulius Skvernelis tarafından kabul edilmesi öngörülüyor.

Çavuşoğlu, söz konusu temaslarında, Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi, ekonomik, ticari ve kültürel ilişkileri ve ilave işbirliği imkanlarını değerlendirerek, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci ile bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacak.

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Bakan Çavuşoğlu, Litvanya'yı ziyaret edecek
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