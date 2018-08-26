Bolton, Balkanlar’da savaşın fitilini ateşliyor

ABD
Başkanı Donald Trump
'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un, Sırbistan
ile Kosova
arasında büyük bir çatışmaya neden olabilecek sözlerinin yankıları sürüyor. Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj ile Sırbistan Savunma Bakanı Aleksandar Vulin arasında bu hafta yaşanan "savaş polemiği"nin ardından Ukrayna
'da bir basın konferansında konuşan Bolton, Sırbistan ile Kosova arasındaki sınır değişikliklerine ABD'nin karşı çıkmayacağını söyledi. "Bu konuyu çözeceğimizi söylemiyorum. Bunu kendileri yapmalı" diyen Bolton'ın sözleri 110 bin kişinin öldüğü Bosna Savaşı'ndaki Batı'nın kayıtsızlığını hatırlattı. Bazı uzmanlar açıklamanın Balkanlar'daki etnik yapı için oldukça tehlikeli olduğunu söylüyor. "Açlık ve Öfke: Balkanlar'da Demokrasi Krizi" isimli kitabın yazarı Jasmin Mujanovic, Newsweek'e verdiği mülakatta Bolton'ın açıklamasının "Balkanlar'daki aşırı sağcılar için yeşil ışık gibi algılanacağını" belirtti. Mujanovic bu açıklamanın Balkanlar'daki aktörler tarafından bölgede kriz çıktığı takdirde parçalanmalarla birlikte ortaya çıkabilecek yeni yapılanmaların ABD tarafından tanınacağı yönünde algılanabileceği uyarısında bulundu. Mujanovic, açıklamanın özellikle Washington'a bel bağlayan Bosna Hersek
ile Makedonya için endişe verici olduğunu söyledi. Sırbistan ile Kosova arasında sular ısınıyor
Kosova
Başbakanı Haradinaj, Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'nin 14 Ağustos'taki, 'Kosova ile Sırbistan arasındaki sınırın diyalogla düzenlenebileceği' açıklamasına rağmen "Sınırı geçmek isteyenler yeni bir savaşın çıkacağını bilmeli" demişti. Sırbistan Savunma Bakanı Vulin ise Sırbistan'ın savaşa girmek istemediğini ancak çıkarlarını ve halkını korumaya hazır olduğunu belirtmişti. Sırbistan'dan koparak 2008'de bağımsızlığını ilan eden ve 116 ülkenin tanıdığı Kosova'yı Belgrad yönetimi tanımıyor.