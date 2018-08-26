Papa, çocuklara cinsel istismar olayları için özür diledi

Papa Franciscus, İrlanda Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretinin ikinci gününde ülkenin batısındaki Knock kentinde Katoliklerce kutsal kabul edilen bir alanda halka hitap etti.

"GENÇ İNSANLARIN HİKAYELERİ HEPİMİZİ ETKİLİYOR"

Papa Franciscus: "Bu günahlar ve Tanrı'nın ailesindeki pek çok kişinin duyduğu ihanete uğramışlık ve skandal hissi için af diliyorum. İstismara uğrayan, masumiyetleri ellerinden alınan ve yaralanan genç insanların hikayeleri hepimizi etkiliyor"

"Bu açık yara bizden sağlam bir duruş ile gerçeği ve adaleti arayışımızda kararlı olmamızı talep ediyor" ifadesini kullanan Papa, "Bu günahlar ve Tanrı'nın ailesindeki pek çok kişinin duyduğu ihanete uğramışlık ve skandal hissi için af diliyorum." diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE CİNSEL İSTİSMAR KONUSUNDA BAŞARISIZ OLDUKLARINI DİLE GETİRMİŞTİ

Papa dün de Dublin Kalesi'ndeki konuşmasında Katolik kilisesinin din adamlarınca işlenen cinsel istismar suçlarıyla mücadelede başarısız kalmasından utanç duyduğunu söylemişti. Papa, Dublin'de cinsel istismar kurbanı 8 kişi ile de bir araya gelmişti.

Öte yandan İrlanda Başbakanı Leo Varadkar da Papa'nın ziyareti dolayısıyla dün yaptığı konuşmada ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ortaya çıkan cinsel istismar skandalına değinmiş, Katolik kilisesinin kendisini korumak uğruna bu istismar vakalarının üstünü örttüğünü söylemişti. Varadkar cinsel istismar olaylarıyla ilgili olarak "Bu, burada İrlanda'da trajik bir biçimde çok iyi bildiğimiz bir hikaye." ifadesini kullanmıştı.

Nüfusunun kahir ekseriyeti Katolik olan İrlanda da kilisenin işlettiği çocuk bakım evlerinde yaygın cinsel istismar olayları ortaya çıkarılmıştı.

Kamuoyunda tanınan bazı din adamlarının da karıştığı istismar vakaları 2010 yılında bir dizi rapora konu olmuş ancak çoğu din adamının yeri tayinler ile değiştirilirken, pek az sayıda din adamı hakkında mahkumiyet kararı verilmişti.