Türkiye yalnız bırakmadı

Myanmar
ordusunun, 25 Ağustos 2017'de 'militanlarla mücadele' gerekçesiyle Arakan'da sivillere yönelik düzenlediği katliamın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen, yıllardır zulme maruz kalan Müslüman azınlığın gözyaşı dinmedi. Bir yılda 10 bine yakın Arakanlı katledildi. Etnik temizliğe dönüşen saldırılarda 350'den fazla köy yok edilirken, 700 binden fazla Arakanlı Bangladeş'e sığındı. Türkiye
ise krizin patlak verdiği ilk günden bu yana hem çeşitli siyasi girişimlerle hem de yaptığı yardımlarla Arakanlı Müslümanların en büyük umudu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başta olmak üzere üst düzey Türk yetkililer, birçok ülke lideri, bakan ve uluslararası örgütlerin temsilcileriyle diplomasi yürüttü. Türkiye, BM
Genel Kurulu dahil birçok uluslararası toplantıda Arakan'ın ele alınmasına öncülük etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile beraberindeki heyet, Bangladeş'i ziyaret etti.