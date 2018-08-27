ABD'den temcit pilavı: "S-400'ten vazgeçin, F-35 engeli kalksın"

ABD'li heyet Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Meclis'te NATO Parlamenterler Asamblesi üyeleriyle bir araya geldi. ABD'li heyetin başkanlığını NATO PA Başkanı Michael Turner yaptı.

Görüşmenin ana gündem maddesi ABD'nin gerdiği iki ülke ilişkileri oldu. ABD'li heyet krizin sona ermesini istediklerini ifade etti. Görüşmelerde Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'ler ve Türkiye'nin de ortağı olduğu yeni nesil savaş uçağı F-35'lerin teslimatını durdurulmasına ilişkin ABD Kongresi'nin aldığı karar da gündeme geldi.

ABD'NİN TÜRKİYE ALEYHİNE ALDIĞI KARARLAR HATIRLATILDI

ABD'li heyet Türkiye tarafına S-400'lerin alımından vazgeçilmesi durumunda kongrede alınan ancak henüz uygulamaya koyulmayan F-35'lerle ilgili engelin ortadan kalkacağı mesajını verdi. Türk tarafı ise ABD Kongresinin Türkiye aleyhine aldığı kararlar hatırlatılarak bu tavrın değişmesi gerektiği yönünde mesaj verdi. ABD heyetine terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadelede müttefik olarak üzerine düşeni yerine getirmediği de iletildi.