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ABD'den temcit pilavı: "S-400'ten vazgeçin, F-35 engeli kalksın"

ABD'nin kur oyunu ile Türk ekonomisini hedef almasının sıcaklığı gündemdeki yerini korurken ABD'den sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. ABD Kongresi'nden 3 üye 'da bir dizi temasta bulunurken masaya "S-400'ten vazgeçin, F-35 engeli kalksın" önerisini koydular.

Eda IŞIK
EDA IŞIK Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 17:12 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 17:25
ABD'den temcit pilavı: S-400'ten vazgeçin, F-35 engeli kalksın

ABD'li heyet Milli ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Meclis'te NATO Parlamenterler Asamblesi üyeleriyle bir araya geldi. ABD'li heyetin başkanlığını NATO PA Başkanı Michael Turner yaptı.

Görüşmenin ana gündem maddesi ABD'nin gerdiği iki ülke ilişkileri oldu. ABD'li heyet krizin sona ermesini istediklerini ifade etti. Görüşmelerde Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'ler ve Türkiye'nin de ortağı olduğu yeni nesil savaş uçağı F-35'lerin teslimatını durdurulmasına ilişkin ABD Kongresi'nin aldığı karar da gündeme geldi.

ABD'NİN TÜRKİYE ALEYHİNE ALDIĞI KARARLAR HATIRLATILDI

ABD'li heyet Türkiye tarafına S-400'lerin alımından vazgeçilmesi durumunda kongrede alınan ancak henüz uygulamaya koyulmayan F-35'lerle ilgili engelin ortadan kalkacağı mesajını verdi. Türk tarafı ise ABD Kongresinin Türkiye aleyhine aldığı kararlar hatırlatılarak bu tavrın değişmesi gerektiği yönünde mesaj verdi. ABD heyetine terör örgütleri PKK ve FETÖ ile mücadelede müttefik olarak üzerine düşeni yerine getirmediği de iletildi.

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ABD'den temcit pilavı: "S-400'ten vazgeçin, F-35 engeli kalksın"
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