ABD’nin sağduyulu senatörü Mccain kansere yenildi

ABD'DE Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden, 2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday Barack Obama'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen yarışan Arizona Senatörü John McCain, 81 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı Donald Trump'a muhalif Cumhriyetçi kanat arasında yer alan McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, beyin kanseriyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatörün cumartesi günü öldüğü kaydedildi. Trump'ı en çok eleştirilen Cumhuriyetçi'lerden olan McCain, hem savaş kahramanı, hem de sağduyulu bir muhafazakar olarak hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu. Trump, Twitter hesabından taziye dileklerinde bulunarak, "En derin taziye ve saygılarımı Senatör John McCain'in ailesine sunuyorum. Dualarımız ve düşüncelerimiz sizinle beraber!" dedi.

Eski bir donanma pilotu olan McCain, Vietnam Savaşı döneminde 5 yıl esir kalmış, uygulanan dayak ve işkenceler nedeniyle bedeninde kalıcı hasarlar oluşmuştu. McCain Suriye'deki silahlı muhalefeti Esad ve terör örgütü DEAŞ'a karşı destekliyordu.