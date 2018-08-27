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’nin sağduyulu senatörü Mccain e yenildi

’de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat parti tarafından sevilen bir siyasetçi olan John McCain, tedavi gördüğü beyin ine yenik düşerek hayata veda etti

Giriş Tarihi: 27.8.2018
ABD’nin sağduyulu senatörü Mccain kansere yenildi

'DE Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden, 2008 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde Demokrat aday 'ya karşı Cumhuriyetçi Parti'yi temsilen yarışan Arizona Senatörü John McCain, 81 yaşında hayatını kaybetti. ABD Başkanı 'a muhalif Cumhriyetçi kanat arasında yer alan McCain'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, beyin iyle savaşan ünlü Cumhuriyetçi senatörün cumartesi günü öldüğü kaydedildi. Trump'ı en çok eleştirilen Cumhuriyetçi'lerden olan McCain, hem savaş kahramanı, hem de sağduyulu bir muhafazakar olarak hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlar tarafından takdir edilen bir senatör olarak biliniyordu. Trump, Twitter hesabından taziye dileklerinde bulunarak, "En derin taziye ve saygılarımı McCain'in ailesine sunuyorum. Dualarımız ve düşüncelerimiz sizinle beraber!" dedi.

Eski bir donanma pilotu olan McCain, Vietnam Savaşı döneminde 5 yıl esir kalmış, uygulanan dayak ve işkenceler nedeniyle bedeninde kalıcı hasarlar oluşmuştu. McCain Suriye'deki silahlı muhalefeti Esad ve terör örgütü 'a karşı destekliyordu.

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ABD’nin sağduyulu senatörü Mccain kansere yenildi
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