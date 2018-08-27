Belçika'da bakanlık yapan Zuhal Demir'den skandal başörtüsü talebi

Avrupa'da siyaset yapan bazı Türk kökenli isimler, politikalarını Türkiye düşmanlığı üzerine kurdu. Almanya'da Cem Özdemir ülkesine düşmanlık yaparken, Belçika'da memleketine yapan isim Zuhal Demir.



Takvim gazetesinin haberine göre;Ülkede fırsat eşitliğinden sorumlu bakanlık görevini yürüten Demir, sürekli terör örgütü PKK'yı sevindiren açıklamalar yaptı.





BAŞÖRTÜSÜ YASAKLANSIN

Türkiye'ye karşı nefret dolu açıklamalar yapan Zuhal Demir, bu kez başörtüsü yasağı önerisiyle gündemde.

Türk kökenlı bakan, okullarda başörtüsü takılmasının yasaklanması gerektiğini belirterek bu konuda öneri verdi.





"HÜKÜMETİN İŞİ DEĞİL"

Ülkede tartışmalara neden olan öneriye Katolik eğitim kurumlarından sert tepki geldi. Katolik eğitiminin başındaki isim olan Lieven Boeve, başörtü yasağının hükümetin işi olmadığını söyledi.



Belçika'da yaşayan Müslümanlar da Zuhal Demir'in bu önerisine tepkisini dile getirdi.



"ORAYA BAŞÖRTÜSÜ YAKIŞMAZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Zuhal Demir, "Okul ev gibidir. Orada kendinizi özgür hissetmelisiniz. Oraya başörtüsü yakışmaz" dedi.



TÜRKÇE YASAKLANSIN ÖNERİSİ

Zuhal Demir, daha önce Belçika'da Türkçe derslerinin yasaklanmasını istemişti..