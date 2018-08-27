Bosna Hersek’te avcılar buluşması

Bosna?
Hersek'in dört bir yanından yaklaşık 5 bin avcı, başkent Saraybosna'daki İgman Dağı'nda düzenlenen "Avcılar Buluşması"nda bir araya geldi. Ülke genelinden yaklaşık 30 bin avcıyı çatısı altında toplayan Bosna Hersek
Avcı Dernekleri Federasyonu'nca düzenlenen etkinliğe katılan avcılar, halat çekme, gülle atma, avcı aşı hazırlama gibi yarışmalarla eğlenceli vakit geçirdi. Federasyon Başkanı Muhamed Hodzic, "Toplanma amacımız avdan ziyade arkadaşlık etmek. Buraya gelenler sadece avcılar değil, avla ilgilenmeyen misafirlerimiz de var" diye konuştu. Türkiye
ve Türk avcılara selamlarını ileten Hodzic, "Umarım gelecek yıl etkinliğimize Türkiye'den de katılım olur" dedi. Bosna Hersek'in avcılık için zengin potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Hodzic, Türk avcıların buraya gelerek Bosna Hersekli avcılarla tecrübe paylaşımında bulunmasının faydalı olacağını ifade etti.