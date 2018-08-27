Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Bosna Hersek’te avcılar buluşması

’te avcılar buluşması

Giriş Tarihi: 27.8.2018
Bosna Hersek’te avcılar buluşması
Bosna? Hersek'in dört bir yanından yaklaşık 5 bin avcı, başkent Saraybosna'daki İgman Dağı'nda düzenlenen "Avcılar Buluşması"nda bir araya geldi. Ülke genelinden yaklaşık 30 bin avcıyı çatısı altında toplayan Avcı Dernekleri Federasyonu'nca düzenlenen etkinliğe katılan avcılar, halat çekme, gülle atma, avcı aşı hazırlama gibi yarışmalarla eğlenceli vakit geçirdi. Federasyon Başkanı Muhamed Hodzic, "Toplanma amacımız avdan ziyade arkadaşlık etmek. Buraya gelenler sadece avcılar değil, avla ilgilenmeyen misafirlerimiz de var" diye konuştu. ve Türk avcılara selamlarını ileten Hodzic, "Umarım gelecek yıl etkinliğimize Türkiye'den de katılım olur" dedi. Bosna Hersek'in avcılık için zengin potansiyele sahip olduğuna dikkati çeken Hodzic, Türk avcıların buraya gelerek Bosna Hersekli avcılarla tecrübe paylaşımında bulunmasının faydalı olacağını ifade etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bosna Hersek’te avcılar buluşması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN