Bulgaristan’da otobüs kazası: 15 ölü, 27 yaralı

Bulgaristan
'da?
cumartesi günü akşam saatlerinde meydana gelen otobüs kaza
sında 15 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yolcu yaralandı. Bulgaristan Sağlık Bakanı Kiril Ananiev 13 kişinin kaza yerinde, iki kişinin ise hastaneye sevk edilirken yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin de yaralandığını belirtti. The Sofia Globe sitesinin haberine göre; otobüs Svoge kentinin yakınlarında seyir halindeyken, sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Bunun sonucunda otobüs yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Haberde, otobüsün kaza anında birkaç otomobille çarpıştığı da ifade edildi.