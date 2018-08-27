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‘En iyi anlaştığımız ülke

Giriş Tarihi: 27.8.2018
‘En iyi anlaştığımız ülke Türkiye’

Dışişleri Bakanı , bölgede "en iyi ilişkilere" sahip oldukları ülkelerin başında 'nin geldiğini söyledi. İran devlet televizyonunda ülkedeki , nükleer anlaşma ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunan İranlı Bakan, "Bölgede en iyi anlaştığımız ülkelerin başında Türkiye geliyor" ifadesini kullandı. Zarif ayrıca, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı ekonomik krizin ABD'nin oluşturduğu psikolojik ortamdan kaynaklı olduğuna işaret ederek, yasal herhangi bir yaptırım olmamasına rağmen doların yükseldiğini ifade etti.

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‘En iyi anlaştığımız ülke Türkiye’
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