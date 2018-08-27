‘En iyi anlaştığımız ülke Türkiye’

İRAN Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgede "en iyi ilişkilere" sahip oldukları ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. İran devlet televizyonunda ülkedeki ekonomik kriz, nükleer anlaşma ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulunan İranlı Bakan, "Bölgede en iyi anlaştığımız ülkelerin başında Türkiye geliyor" ifadesini kullandı. Zarif ayrıca, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı ekonomik krizin ABD'nin oluşturduğu psikolojik ortamdan kaynaklı olduğuna işaret ederek, yasal herhangi bir yaptırım olmamasına rağmen doların yükseldiğini ifade etti.

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