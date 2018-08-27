İran ABD’yi uluslararası ceza mahkemesine şikayet etti

ABD'nin İran'a karşı yaptırımları konusu, İran tarafından uluslararası ceza mahkemesine taşındı. İranlı avukatlar uluslararası ceza mahkemesine giderek Donald Trump hükumetinin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlarını durdurması talebinde bulundu.

İran tarafından yapılan şikayette, "ABD'nin yaptırımları İran ekonomisine zarar veriyor ve bu konu açıkça 1955'te iki ülke arasında düzenlenen dostluk anlaşmasının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir" ifadeleri yer alıyor.

Tasnim haber ajansının aktardığına göre resmi olarak ABD'nin Salı günü İran'ın şikayetine yanıt vermesi bekleniyor. Uluslararası ceza mahkemesinin bir ay içinde son kararı açıklayacağı, İran medyasında bulunan bilgiler arasında yer alıyor.

ABD, İran ile 5+1 ülkeleri arasında düzenlenen nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarını yeniden başlatarak, bu ülkeye petrol ihracatı başta olmak üzere diğer alanlarda da yaptırım uygulayacağını belirtmişti.