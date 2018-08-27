İran'dan açıklama: “Türkiye ile anlaşmalarımız ABD’nin yaptırımlarından etkilenmeyecek”

İran Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü Dr. Seyyit Taki Nurbahş düzenlediği basın toplantısında, İran ve Türkiye'nin sosyal güvenlik sahasındaki ortak çalışmalarını değerlendirdi. İran İrşad Bakanlığı yabancı basın binasında düzenlenen basın toplantısında İranlı yetkili, İran'ın Türkiye ile sosyal güvenlik sahasındaki işbirliğini değerlendirerek, "Bizim Türkiye ile çok iyi ve geniş çaplı bir işbirliğimiz söz konusu, bu ortak çalışmamız halen devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında devam eden müzakereler sonucu İran'da çalışan tüm Türkiye vatandaşları sigortadan yararlanabileceğini belirten Nurbahş, ''Türkiye ile çok yakın bir işbirliğimiz var ve Ben bundan ötürü Türkiye'ye teşekkür ediyorum. İran'da çalışan tüm Türkiye vatandaşları sigortadan yararlanabilecek ve aynı zamanda İran'daki iş sabıkaları Türkiye'ye aktarılacak. Aynı durum Türkiye'de bulunan İran vatandaşları için de geçerli" dedi.



"TÜRKİYE İLE OLAN ANLAŞMALARIMIZ ABD'NİN YAPTIRIMLARINDAN ETKİLENMEYECEK"

İhlas Haber Ajansı (İHA) mikrofonuna konuşan İran Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürü Nurbahş, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirerek, "Dediğim gibi bizim Türkiye ile çok iyi bir işbirliğimiz var. Tabii ki farklı sahalarda yatırım konusuna da gayet sıcak bakıyoruz. İran ve Türkiye'nin sosyal güvenlik sahasında başla ortak çalışmaları için uygun koşullar mevcut" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve İran'ın ABD'nin yaptırımlarının hedefinde olduğunu hatırlatan Nurbahş, "Türkiye Cumhuriyeti açık ve net bir şekilde, ABD'nin İran'a karşı zalimce yaptırımlarını kabul etmediğini belirtti. ABD tüm gücü ile farklı ülkelere karşı baskı oluşturmaya çalışıyor. Bizim Türkiye ile olan anlaşmalarımız ABD'nin yaptırımlarından etkilenmeyecek" şeklinde konuştu. ABD'nin yaptırımlarına karşı diğer ülkeler ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını belirten Nurbahş ''Biz özellikle ABD'nin zalimce yaptırımlarından ve bu doğrultudaki baskılarından etkilenmeyen ülkeler ile işbirliği yapmaya hazırız. Enerji, petrol, petrokimya ve ilaç gibi farklı sahalarda işbirliği yapılabilir'' dedi.



"İRAN'DA İLAÇLARIN İLK MADDELERİNİN YÜZDE 90'INI KENDİMİZ ÜRETİYORUZ"

İlaç bölümünün stratejik bir bölüm olduğunun altını çizen Nurbahş ''ABD ilaç konusunda İran'a yaptırım uygulamadığını iddia ediyor. Ancak ilaçlara da yaptırım uygulanıyor. İlaç üretimi farklı sahalardaki çalışmalar ve üretimlere bağlıdır, o sahalara yaptırım uygulandığında aslında dolaylı yoldan ilaçlara da yaptırım uygulanıyor" diye konuştu.

ABD'nin yaptırımları karşısında İran'ın kendi kaynaklarını kullandığını belirten Nurbahş, "Ancak sosyal güvenlik kurumunun da önemli bir rol taşıdığı çabalar sayesinde İran'da ilaçların ilk maddelerinin yüzde 90'ını kendimiz üretiyoruz" dedi.

BUGÜN NELER OLDU