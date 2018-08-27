İsrail polisi eşliğinde Aksa’ya baskın

İSRAIL askerlerinin korumasında bir grup Yahudi yerleşimci Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı açıklamada, "İsrail koruması altındaki 101 Yahudi yerleşimcinin Megaribe Kapısı'ndan Aksa'ya girdiğini" belirtti. Dibs, sabah saatlerinde de polis korumasında 6 yerleşimcinin Aksa'ya girişine izin verildiğini söyleyerek, söz konusu kişilerin mescidin farklı yerlerini dolaşarak keşif yaptıklarını kaydetti. Öte yandan Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin, Mescid-i Aksa üzerinde herhangi bir yetkisinin bulunmadığını bildirdi.

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