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Macron: Avrupa güvenlik için ABD'ye bel bağlayamaz

Avrupa savunma projesi için çabalarını artıracaklarını söyleyen Emmanuel Macron, kıtanının güvenliği konusunda ABD'ye bel bağlamayacaklarını vurguladı.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 14:51
Macron: Avrupa güvenlik için ABD'ye bel bağlayamaz

ransa Paris'te Fransız büyükelçilerine hitap etti.

Ülkesinin izleyeceği dış politikayla ilgili ipuçları veren Macron güvenliği sağlamanın Avrupa'nın görevi olduğunu söyledi.
Bu durumun egemenlikle bağlantılı olduğunun altını çizen Macron savunma işbirliğinin tüm Avrupa ülkerinin yanısıra Rusya'yı da kapsaması gerektiğini belirtti.

RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ İHTİMALİ

Macron ancak Rusya'yla Ukrayna konusunda ilerleme sağlamaları halinde işbirliğine gideceklerini vurguladı.

Macron Avrupa'nın güvenliği konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenemeyeceklerinin altını çizdi.

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Macron: Avrupa güvenlik için ABD'ye bel bağlayamaz
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