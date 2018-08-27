Macron: Avrupa güvenlik için ABD'ye bel bağlayamaz

ransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'te Fransız büyükelçilerine hitap etti.



Ülkesinin izleyeceği dış politikayla ilgili ipuçları veren Macron güvenliği sağlamanın Avrupa'nın görevi olduğunu söyledi.

Bu durumun egemenlikle bağlantılı olduğunun altını çizen Macron savunma işbirliğinin tüm Avrupa ülkerinin yanısıra Rusya'yı da kapsaması gerektiğini belirtti.

RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ İHTİMALİ



Fransa Cumhurbaşkanı Macron ancak Rusya'yla Ukrayna konusunda ilerleme sağlamaları halinde işbirliğine gideceklerini vurguladı.



Macron Avrupa'nın güvenliği konusunda Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenemeyeceklerinin altını çizdi.