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Rusya: ABD Suriye'de saldırmaya hazırlanıyor!

Son Dakika Haberi: Rusya , 'daki saldırı kapasitesini artıran ABD'nin Suriye'deki rejim güçlerine saldırıya hazırlandığını duyurdu. Rus ordusundan Tümgeneral Konashenkov, ABD savaş gemisinin Akdeniz'e 28 Tomahawk füzesiyle girdiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 15:33 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 15:37
Rusya: ABD Suriye'de saldırmaya hazırlanıyor!

Rusya, iç savaş ülkesi Suriye'de daha önce birkaç kez savaşın eşiğine geldiği ABD'ye yeni bir suçlama yöneltti.

Rus , 'daki askeri gücünü artıran ABD'nin Suriye'deki rejim güçlerine saldırıya hazırlandığını duyurdu.

Rus ordusundan Tümgeneral Igor Konashenkov, USS Ross savaş gemisinin 25 Ağustos'ta Akdeniz'e girdiğini ve 28 Tomahawk füzesi taşıdığını söyledi.

AÇIKLAMA MACRON'UN ESAD ÇIKIŞINDAN SONRA GELDİ

Söz konusu açıklama, Fransa lideri Emmanuel Macron'un Suriye'de kimyasal silah kullanılması halinde yeniden hava saldırısına girişebileceklerini söylemesinden saatler sonra geldi.

ABD, Fransa ve İngiltere, muhaliflere karşı kimyasal silah kullanan 'a ait askeri tesislere iki kez saldırı düzenlemişti. Akdeniz, ve Basra Körfezi'ndeki savaş gemilerinden ise, Suriye'ye füzeler fırlatılmıştı.

ABD lideri Donald Trump'ın Rusya'yı hedef alan 'füze tweet'i ise, dünyayı sarsmıştı.

Rusya Başbakanı Dmitry Medvedev ise, ilk saldırıdan sonra ABD ile savaşın eşiğine geldiklerini söylemişti.

Moskova yönetimi, Eylül 2015'ten bu yana Esad güçlerinin yanında savaşıyor.

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Rusya: ABD Suriye'de saldırmaya hazırlanıyor!
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