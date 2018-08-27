Rusya’dan İdlib’de provokasyon uyarısı

RUSYA Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Suriye'nin Kafr Zayta köyünde bugün veya yarın kimyasal saldırı provokasyonunun planlandığını söyledi. Konaşenkov, İngiliz "Olive Group" askeri şirketinin eğittiği bir grup militanın, İdlib'de bir kimyasal saldırıdan sivilleri kurtarma mizanseni gerçekleştirmeyi planladığını belirtti. Konaşenkov, kimyasal saldırı mizansenleri düzenlenmesi için yabancı uzmanların İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesine geldiğini söyledi. Konaşenkov, "Beyaz Miğferler" grubu üyeleri gibi giyinen bir grup kişinin, mizansenin videolarının Ortadoğu'daki ve yabancı ülkelerdeki basına servis edileceğini de ileri sürdü. Konaşenkov, 'sahte saldırı' için zehirli maddeler içeren patlayıcıların kullanılacağını da belirtti.

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