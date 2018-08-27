Son dakika: İran ABD’yi uluslararası ceza mahkemesine şikayet etti

İran, ABD'yi ülkeye karşı uyguladığı tek taraflı yaptırımlar nedeniyle uluslararası ceza mahkemesine şikayet etti.



ABD'nin İran'a karşı yaptırımları konusu, İran tarafından uluslararası ceza mahkemesine taşındı. İranlı avukatlar uluslararası ceza mahkemesine giderek Donald Trump hükumetinin İran'a uyguladığı tek taraflı yaptırımlarını durdurması talebinde bulundu.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI İRAN EKONOMİSİNE ZARAR VERİYOR

İran tarafından yapılan şikayette, "ABD'nin yaptırımları İran ekonomisine zarar veriyor ve bu konu açıkça 1955'te iki ülke arasında düzenlenen dostluk anlaşmasının ihlal edilmesi anlamına gelmektedir" ifadeleri yer alıyor.

ULUSLARARASI CEZA MAHKEMESİ BİR AY İÇİNDE SON KARARINI AÇIKLAYACAK

Tasnim haber ajansının aktardığına göre resmi olarak ABD'nin Salı günü İran'ın şikayetine yanıt vermesi bekleniyor. Uluslararası ceza mahkemesinin bir ay içinde son kararı açıklayacağı, İran medyasında bulunan bilgiler arasında yer alıyor.

ABD, İran ile 5+1 ülkeleri arasında düzenlenen nükleer anlaşmadan çekildikten sonra İran'a karşı tek taraflı yaptırımlarını yeniden başlatarak, bu ülkeye petrol ihracatı başta olmak üzere diğer alanlarda da yaptırım uygulayacağını belirtmişti.