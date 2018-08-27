Son dakika: İsrail askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 8 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da gece yapılan baskınlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınanların soruşturma için ilgili kurumlara sevk edildiği aktarıldı.

İSRAİL GÜÇLERİ ÇEŞİTLİ İDDİALARLA FİLİSTİNLİLERİ GÖZALTINA ALIYOR

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.