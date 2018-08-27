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Son dakika: askerleri 8 liyi gözaltına aldı

güçleri, İşgal altındaki 'da gece yaptığıı baskınlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 8 liyi göz altında aldı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 27.8.2018 09:31 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 09:35
Son dakika: İsrail askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı

askerleri işgal altındaki 'da 8 liyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'da gece yapılan baskınlarda "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 8 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, gözaltına alınanların soruşturma için ilgili kurumlara sevk edildiği aktarıldı.

İSRAİL GÜÇLERİ ÇEŞİTLİ İDDİALARLA FİLİSTİNLİLERİ GÖZALTINA ALIYOR

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve 'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

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Son dakika: İsrail askerleri 8 Filistinliyi gözaltına aldı
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