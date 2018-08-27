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Vasiyet etmişti... cenazeye davet edilmedi

Başkanı Donald , bugün yaşamını yitiren Cumhuriyetçi 'in cenazesine davet edilmedi.

Giriş Tarihi: 27.8.2018 01:52 Güncelleme Tarihi: 27.8.2018 02:06
Vasiyet etmişti... Trump cenazeye davet edilmedi

'de Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen siyasetçilerinden olan ve partisinin bir dönem başkan adayı olarak 'ya karşı yarışan , Cumartesi günü 81 yaşında hayatını kaybetti. McCain'in ailesi, cuma günü senatörün artık çok ağır gelen kanser tedavisini bıraktığını açıklamıştı.

'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald , Cumhuriyetçi Senatör John McCain 'in cenazesine davet edilmedi. Trump'ın davet edilmediği Washington'daki cenaze törenine, eski ABD başkanları Barack Obama ve George W. Bush'un yanı sıra Başkan Yardımcısı 'in davet edilmesi ise dikkat çekti.

Trump, sosyal medyadan paylaştığı taziye mesajında, "Senatör McCain'in ailesine en derin taziyelerimi ve saygımı sunuyorum. Kalplerimiz ve dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı.

TRUMP'I İSTEMEDİĞİNİ VASİYET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz Mayıs ayında NBC'de yer alan haberde, McCain'in, ölmesi durumunda Trump'ı cenazesinde istemediği, onun yerine Mike Pence'in katılmasını istediği 'a bildirildiği ifade ediliyor.

TRUMP'I SIK SIK ELEŞTİRİYORDU

McCain, Trump'ı göçmen politikası, geçtiğimiz aylarda Putin ile Helsinki'de gerçekleştirdiği zirve ve zirvesindeki tutumu sebebiyle eleştirmişti. McCain, Trump'ın Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği zirve için "Bir ABD Başkanı tarafından sergilenen en kötü performans" yorumunu yapmıştı.

McCain, 2005 yılında Trump'ın ortaya çıkan bir ses kaydının ardından ilişkisini tamamen koparmıştı. Trump'ın başkan adaylığı döneminde, 2005 yılından kalma bir ses kaydında kadınlar hakkında kullandığı aşağılayıcı ifadeler nedeniyle Trump'tan desteğini çektiğini, "Trump'ın kadınlara saldırması ve ulusumuzdaki, toplumumuzdaki kadınları alçaltması benim desteğimi sonlandırmama yol açtı" ifadeleriyle açıklamıştı.

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Vasiyet etmişti... Trump cenazeye davet edilmedi
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