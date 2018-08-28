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Son Dakika:'den Trump'a uyarı

Avrupa Birliği (), ABD'nin Avrupa mallarına ek vergi uygulaması durumunda buna hızla yanıt vereceği uyarısında bulundu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 16:12
Son Dakika:AB'den Trump'a uyarı

Avrupa Birliği (), ABD'nin Avrupa mallarına ek vergi uygulaması durumunda buna hızla yanıt vereceği uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Daniel Rosario, günlük basın brifinginde yaptığı açıklamada, "Tabii ki ABD'nin Avrupa menşeli ürünlere ek vergi uygulaması halinde, AB de buna hızla yanıt vermeye hazırdır." dedi.

TRUMP %25 EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, geçen günlerde AB'den ithal edilen otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirileceğini söylemişti.

Önceki ay AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ABD Başkanı Trump ekonomik ilişkileri görüşmek üzere Beyaz Saray'da bir araya gelmişti.

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Son Dakika:AB'den Trump'a uyarı
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